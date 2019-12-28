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رياضة

محمود أبو الدهب: وقعت على ورقة القيد بنادي الزمالك دون علمي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
محمود أبو الدهب،
محمود أبو الدهب، نجم المصري السابق
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حسن العمدة
أكد محمود أبو الدهب، نجم المصري السابق، أنه كان يقول لزملائه بالمدرسة بأنه سيصبح لاعبا في الأهلي.

وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت أقول لزملائي بالمدرسة بأني سأكون لاعبا في الأهلي، كان مركزي مهاجم صريح آنذاك".

وأكمل: "تربيت في عائلة أهلاوية، وفوجئت بأن هناك اختبارات في الزمالك، نجحت فيها من أول لمسة للكرة، ووقعت على ورقة القيد دون علمي".

وتابع: "شعرت بالضيق لابتعادي عن الأهلي، لم اذهب للزمالك بعد ذلك وقلت لهم أنا أهلاوي".

وأتم: "كنت محظوظ باللعب مع جيل عظيم في الزمالك والفريق رفض رحيلي لكنني قررت عدم الاستمرار".
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