إيهاب توفيق يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك





حرص الفنان إيهاب توفيق على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.









وكتب إيهاب توفيق ، قائلاً: "‏‏‏‏‏كل عام وأنتم بخير . . عيد فطر سعيد

#إيهاب_توفيق"





طرح الفنان إيهاب توفيق دعاء دينيا جديدا ، بعنوان "يا ربي" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.













الدعاء من كلمات أحمد عبد الله وألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عبد العزيز.. والدعاء تم طرحه على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.













تقول كلمات الدعاء:





ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله، ياعزيز ياجبار ياعالم الأسرار، لاجل النبي المختار، إرزقنا جناتك، ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله، إرزقنا لو عاصيين يرحمنا لو قاسيين، ياحبيبي يا الله، دايما علينا حليم







