أهم مخرج فى مصر.. أمير كرارة يوجه رسالة لبيتر ميمى

نشر الفنان امير كرارة صورة جديدة عبر حسابة على انستجرام من كواليس مسلسل الاختيار الذى يُعرض حاليا فى السباق الرمضانى.













وظهر امير كرارة بصحبة المخرج بيتر ميمى وعلق "اهم مخرج في مصر بيتر ميمي ربنا يكرمك وديما تغزو العالم🙏🙏"





وخلال أحداث الحلقة، تم عرض مقطع فيديو أظهر لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، وظهر مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص».





تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.









وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.































