أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو جديدًا لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي بعد إلقاء السلطات الليبية القبض عليه وإعادته إلى مصر.

شكك الفنان نبيل الحلفاوي، في صحة تصريح أمير كرارة بشأن زيارة الشهيد أحمد منسي له في المنام، مشيرًا إلى أنه لم يقل هذا الحديث وأنه لا بد من التأكد من صحة الحساب الذي نشر هذا المنشور.

أكدت الفنانة ثراء جبيل، إنه أصبح هناك إستخفاف كبير بعقلية المشاهد لما يعرض ويقدم له من محتوى فني.





وقالت ثراء جبيل في تصريح لـ "صدى البلد" :" الكوميديا في مصر في تراجع رهيب، هناك فقر في الخيال واستستهال في الإفيهات، لأن الكوميديا إذا كانت مبنية طوال الوقت على سرد الإفيهات سوف تفشل بالطبع".