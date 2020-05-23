أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
نشر الفنان أحمد العوضي فيديو جديدًا لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي بعد إلقاء السلطات الليبية القبض عليه وإعادته إلى مصر.
شكك الفنان نبيل الحلفاوي، في صحة تصريح أمير كرارة بشأن زيارة الشهيد أحمد منسي له في المنام، مشيرًا إلى أنه لم يقل هذا الحديث وأنه لا بد من التأكد من صحة الحساب الذي نشر هذا المنشور.
أكدت الفنانة ثراء جبيل، إنه أصبح هناك إستخفاف كبير بعقلية المشاهد لما يعرض ويقدم له من محتوى فني.
وقالت ثراء جبيل في تصريح لـ "صدى البلد" :" الكوميديا في مصر في تراجع رهيب، هناك فقر في الخيال واستستهال في الإفيهات، لأن الكوميديا إذا كانت مبنية طوال الوقت على سرد الإفيهات سوف تفشل بالطبع".
أشادت الفنانة داليا مصطفى، بإداء الممثل إسلام حافظ، في مسلسل "الاختيار"، وذلك بعد تجسيده شخصية إرهابية ضمن حداث العمل.
حققت أغنية "تم البدر بدري" لـ شريفة فاضل، نجاحا كبيرا جدًا منذ وقت طرحها، وأصبحت بمرور السنوات أشبه بالتراث المصري الأصيل.
تقول كلمات الأغنية: "تم البدر بدري والأيام بتجري .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام .. حيانا هلالك ردينا التحية .. زهانا جمالك بالطلعة البهية .. دي فرحة سلامك والا وداع صيامك .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام .. يا ضيف و قته غالي و خطوة عزيزة .. حبك حب عالي في الروح و الغريزة .. أيامك قليلة و الشوق مش قليل .. و الغيبة طويلة ع الصبر الجميل .. لسه بدري حبة يتملا الأحبة .. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام".
شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.