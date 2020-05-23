بصورة نادرة.. صفية العمرى تهنئ جمهورها بعيد الفطر

حرصت الفنانة صفية العمرى على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"

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كتبت النجمة صفية العمرى، قائلة: "‏‏‏‏‏عيد سعيد عليكم جميعا

Wishing happy eid to everyone"

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.





