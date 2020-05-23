AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة نادرة.. صفية العمرى تهنئ جمهورها بعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 10:19 م
صفية العمري
صفية العمري
Advertisements
محمد بدران

حرصت الفنانة صفية العمرى على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"

شاهد.. صورة نادرة.. صفية العمري وعماد حمدى ونادية لطفي مع رشدي أباظة


كتبت النجمة صفية العمرى، قائلة: "‏‏‏‏‏عيد سعيد عليكم جميعا
Wishing happy eid to everyone"

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.


الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمرى شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابطا وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث؟ هذا ما سيكشفه الفيلم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفية العمري تحتفل بشم النسيم على طريقتها

شاهد.. صفية العمري تسترجع ذكرياتها على السجادة الحمراء

صفية العمري تهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

صفية العمري تنشر صورة لها بصحبة أحمد السقا ودنيا سمير غانم.. شاهد

بمكياج صاخب.. صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

الملك سلمان يثمن الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا في تهنئته بالعيد.. نص كامل

خمرة في رمضان | ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة على حمام السباحة.. شاهد

صحابي اغتصبونى وصورونى فى نهار رمضان | ضحية تيك توك تروي مأساتها وخيانتها من أقرب ما ليها

الجيش الوطنى الليبي يأسر 12 مرتزقا سوريا من ميليشيات أردوغان

الهلال السعودي يقترب من ضم أردا توران نجم برشلونة.. تفاصيل

نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

من فوق ضهر الحمار.. كارولين عزمي تتألق فى إطلالة أنيقة.. شاهد

طريقة عمل بسكويت السابليه للشيف أحمد عادل