ماهو الفرق بين خاصية سحب الهواء وتدويره ؟

لا يفرق قائدي السيارات بين خاصية سحب الهواء من الخارج او تدوير الهواء داخل مقصورة السيارة أو تشغيل المكيف
ويقدم موقع " صدى البلد " الفرق بين الخاصيتين في المكيف بالإضافة إلى الحالات التي يفضل فيها تغشيل خاصية السحب .
تعتبر خاصية سحب الهواء من الخارج عملية يقوم فيها المكيف بسحب الهواء من خارج السيارة ويقوم بعملية تبريده او تدفئته .
اما بالنسبة لخاصية التدوير داخل المقصورة فهي تعني أن التكييف يقوم بسحب الهواء المراد تبريده أو تدفئته من داخل مقصورة السيارة ويقوم بضخه مرة أخرى .
وبالنسبة للحالات التي يفضل فيها تشغيل خاصية السحب من خارج السيارة :
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- سنجد إذا كانت حرارة الهواء داخل مقصورة السيارة عالية عند بداية تشغيل المكيف فإن خاصية السحب تجعل المكيف يقوم بالتبريد السريع للسيارة، بعدها يتم تشغيل خاصية الهواؤء
- أما في حال القيادة في البرد والأجواء الممطرة فسنجد زيادة في نسبة بخار الماء على زجاج السيارة، فإن خاصية السحب تؤدي إلى عدم حجز الرطوبة داخل السيارة وتمنع تكونها على الزجاج.