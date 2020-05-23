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أخبار العالم

اجتماع عسكرى.. ظهور جديد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

السبت 23/مايو/2020 - 11:53 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون يترأس اجتماعا عسكريا
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قسم الخارجي
ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماع للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الرسمية لكوريا الجنوبية.

وأفادت الوكالة أن الاجتماع الذي ترأسه كيم جونج أون ناقش أنشطة وسياسات تتعلق بتعزيز قدرات الردع النووي.

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يأتي ذلك عقب أيام من ظهور تقارير حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية مجددا، وسط شائعات عن اختبائه خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي وقت سابق قال مسؤولون فى كوريا الجنوبية أن عدم ظهور كيم بشكل علني قد يكون جزء من التدابير الوقائية في ظل تفشي فيروس كورونا.

كانت تقارير إعلامية قد أفادت مؤخرا أن كيم جونج أون أقال اثنين من كبار المسؤولين في البلاد، وسط تحركات لزيادة سيطرته على الدولة.

يأتي هذا في الوقت الذي يثار الغموض حول صحة زعيم كوريا الشمالية، بعد اختفاؤه لمدة 20 يوم وظهوره يوم 1 مايو.
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