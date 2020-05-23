نشاط غريب على طريق مقر إقامة كيم يونج أون

كوريا الشمالية للزعيم كيم يونج اون وهو مبتسم بعد فترة غياب مريب، بدد إلى حد ما العديد من الادعاءات حول صحة كيم السيئة، إلا أنها استمرت ولكن أقل من ذي قبل، بعد ثلاثة أسابيع أخرى من خروج كيم من الأضواء. على الرغم من أن الصور الأخيرة التي نشرها تلفزيونللزعيموهو مبتسم بعد فترة غياب مريب، بدد إلى حد ما العديد من الادعاءات حول صحة كيم السيئة، إلا أنها استمرت ولكن أقل من ذي قبل، بعد ثلاثة أسابيع أخرى من خروج كيم من الأضواء.









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بينما ظلت سلطات كوريا الشمالية صامتة بشأن استمرار الادعاءات بأن كيم يونج أون الذي توقع العالم أنه أما قد يكون مريضا بشكل خطير أو حتى ميتا، بعد فترة من الغياب عن الحياة العامة، ادعى حارس أمن عسكري رفيع المستوى أن طريقًا يستخدمه الزعيم حصريًا في المدينة من سامجيون، حيث يقال أن الكوريين الشماليين يختارون نباتات طبية خاصة للبيع، قد شهد نشاطًا محيرًا منذ بضعة أيام.





وقال مصدر مقره مقاطعة ريانج قانج لصحيفة ديلي إن كي إنه اعتبارًا من 9 مايو، كثفت قيادة الحرس الأعلى فجأة سيطرتها على طريق حصري استخدمه الزعيم متجهًا إلى مقره خلال فترة 10 أيام".





وأوضح المصدر أن الطريق الذي يستخدمه كيم حصريًا سيُسير عادةً مرة واحدة يوميًا بواسطة فريق من رجلين، ولكن خلال الفترة المذكورة، تم إنشاء نقطة حراسة متنقلة على بعد حوالي 50 مترًا من مدخل الطريق وواحدة





واضاف ان حراس مسلحين يقفون هناك ويتناوبون كل ساعتين.





كما زعم المصدر أن مسؤولي قيادة الحرس الأعلى الذين يحمون كيم شوهدوا يقومون بدوريات على الطريق باستخدام معدات "حرب".





ويقال أن كيم استخدم الطريق بشكل متكرر ، بينما كان متجها إلى سامجيون، وهو أحد مساكنه المتعددة في البلاد.





وتأتي الادعاءات في أعقاب عدد من الشائعات بأن أخت الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو يونج، التي قيل في وقت سابق أنها كانت مستعدة بشكل خاص لخلافة شقيقها الأكبر في حالة حدوث أي شيء له.





وزعمت الولايات المتحدة أن كيم يونج اون متورط في تهريب الذهب والمخدرات والفياجرا المزيفة وما إلى ذلك للبلاد لجمع أموال كافية للمشاركة في البرامج النووية.





وفي الوقت نفسه، وفقا لتقرير أخير نشرته إن كيه نيوز، تم مسح شعار القائد الأعلى لكيم جونغ أون من التلفزيون الكوري.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشعار المميز ، المكون من نجمة وإكليل مارشال ، مفقود في عروض متعددة حول كيم ومغطاة في جزء واحد يبث يوميًا على التلفزيون المركزي الكوري.





وانتشرت شائعات حول صحة ورفاهية كيم في الصحافة الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن فشل في حضور الحدث الوطني التاريخي في 15 أبريل - ذكرى عيد ميلاد جده وتاريخ تأسيس كوريا الشمالية.





في أوائل شهر مايو، نشرت وكالة الأنباء KCNA صورًا تظهر فيها كيم يتفقد مصنعًا للأسمدة، حيث وجهت الأخبار ضربة كبيرة للشائعات حول اجرائه جراحة في القلب.





ومع ذلك ، يُزعم أن المخابرات الأمريكية لم تتمكن من تأكيد صحة الصور ، حيث أخذها الكثيرون مع قليل من الملح على ما يبدو غير مقتنع بصحة كيم الجيدة ما لم يصل دليل إضافي.