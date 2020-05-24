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زوجة الشهيد خالد مغربي: لم أتمالك نفسي عند مشاهدة حلقة ملحمة البرث

الأحد 24/مايو/2020 - 02:15 ص
خالد مغربي
خالد مغربي
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حمزة شعيب
كشفت رضوى مجدى زوجة الشهيد البطل خالد مغربى، عن رأيها في مسلسل الإختيار وكيف استقبلت الحلقة التي  استشهد فيها زوجها.

وقالت رضوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولى المصرية: "كنت أترقب عرض مسلسل الإختيار ولكن كنت حريصة على عدم متابعة الحلقة التي إستشهد فيها خالد".

وتابعت: "شاهدت حلقة ملحمة البرث بعد محاولات عديدة ولكني لم أتمالك نفسى واثر المشهد في نفسيتي بشدة".

ونوهت إلى أن مسلسل الاختيار عكس قناعات الشهداء الذين يبذلون كل غالى فى سبيل الحفاظ على تراب الوطن، مردفة:" أبن الشهيد ورغم صغر سنه يسعد بشدة وهو يؤدى أغنية خالد مغربى دبابة مع الأطفال".

وعرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

وتضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29. 

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