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رياضة

حارس مرمى الأهلى يهنئ جمهوره بعيد الفطر: يارب دايما مع بعض حتى في الأوقات الصعبة

الأحد 24/مايو/2020 - 03:53 ص
محمد الشناوى
محمد الشناوى
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محمد بدران

حرص محمد الشناوى حارس مرمى  منتخب مصر والاهلى على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وعلق محمد الشناوى قائلًا: "‏‏‏‏‏ كل سنه وانتو طيبين ويارب كل عيد يعدى علينا واحنا مع بعض حتى في الأوقات الصعبة".


كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .



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