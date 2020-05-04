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لن أترك الأهلي .. أطمئن لوجود هذا الرباعي في الملعب.. أبرز تصريحات محمد الشناوي مع رامز جلال

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:38 م
محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الاهلي ورامز جلال
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حمزة شعيب
وقع محمد الشناوي حارس النادي الاهلى ومنتخب مصر ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الأثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وعند تهديد رامز لحارس الأهلي، بالثعبان، وسؤاله عن أفضل أربعة مدافعين يلعبون أمامه، قال "الشناوي": علي معلول وأيمن أشرف وأحمد فتحي وياسر إبراهيم.

وطمأن لاعب الأهلي جمهور ناديه، قائلا انه لن يترك القلعة الحمراء، ليعقب رامز من جانبه: "بحب الانتماء".

ونرصد لكم  خلال  التقرير التالي أبرز اللقطات:"

وعند تهديد رامز لحارس الأهلي، بالثعبان، وسؤاله عن أفضل أربعة مدافعين يلعبون أمامه، قال "الشناوي": علي معلول وأيمن أشرف وأحمد فتحي وياسر إبراهيم.
ولأول فى مرة البرنامج هذا الموسم يسقط رامز في حمام السباحة الذى يجعله فخا للضيوف، حيث قام نجم الأهلى بعد سقوطه بسحب قدم رامز جلال ليسقطه معه في حمام السباحة.

وعلى كرسي الحقيقة قال حارس الأهلي لرامز جلال"، انه لن يترك الأهلي، ليرد عليه رامز :" يعجبني الانتماء ".

وكعادته سخر الفنان رامز جلال من  حجم محمد الشناوي قائلا:" عامود نور الملاعب المصري اى ده يابني كل الطول ده".

وأجاب حارس الأهلى عن سؤال الإعلامية أروي، بشأن الفرق بينه وبين حارس بيراميدز أحمد الشناوي، قائلا:"الفارق هو الشخصية".

شهد برنامج رامز مجنون رسمي أغرب رد فعل منذ بداية البرنامج هذا الموسم، حيث كان لاعب الأهلي في قمة الهدوء عند رؤية رامز جلال.
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