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شناوي الأهلي يكشف الفارق بينه وبين حارس بيراميدز مع رامز جلال

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
وقع محمد الشناوي حارس النادي الاهلى ومنتخب مصر ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


ودخل نجم الأهلى في حالة من الصدمة والذهول فور رؤية رامز جلال.


وأجاب حارس الأهلى عن سؤال الإعلامية أروي، بشأن الفرق بينه وبين حارس بيراميدز أحمد الشناوي، قائلا:"الفارق هو الشخصية".


وكعادته سخر الفنان رامز جلال من حجم محمد الشناوي قائلا:" عمود نور الملاعب المصري اى ده يا بني كل الطول ده".


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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