سمية الخشاب تستعرض نحافتها وتهنئ جمهورها بعيد الفطر

نشرت النجمة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وكتبت مُهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قائلة: "عيدكم سعيد".





ومؤخرًا أثارت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا جدلًا واسعًا بين المتابعين بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم زواج في إصبعها، الأمر الذي دفع المتابعين إلى التساؤل إن كانت تزوجت للمرة الرابعة.





وبعد هذا الجدل، عادت وأطلت الخشاب في مقطع فيديو، وفي ردّها على تعليقات المتابعين نفت الخشاب أن تكون تزوجت مجددًا، مؤكدةً أنه مجرد خاتم ترتديه.