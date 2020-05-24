وزيرة الصحة تقرر تعيين محمد السودة رئيسا لهيئة المستشفيات التعليمية

اعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، تکلیف الدكتور محمد فوزي عبد العظيم السودة استشاري مساعد طب الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للقيام بأعمال رئيس الهيئة، بالاضافة إلى عمله مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني ، لمدة ثلاثة أشهر.









وذلك بعد الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ ولائحته التنفيذية.





وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱۹.





وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة ۲۰۱۷ بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية علی القرار الوزاري رقم 5۳۱ لسنة ۲۰۱۸ .





وعلى القرار الوزاري رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲۰ .





وعلى الاعتذار المقدم من الدكتور، محمد صلاح الدین زعتر.







