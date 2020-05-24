مصحوبا بأغنية لـ صالة.. أمير كرارة ينشر فيديو لشهداء ملحمة البرث









وتفاعل معه عدد كبير من متابعية، وجاءت أبرز التعليقات كالتالى:





" مسلسل الاختيار انا بشكر كل من ساهم في هذا العمل العظيم لانه عمل بطولي وفيه من الرجولة والشجاعة والنبل والبسالة وانا من الاْردن اقول رحم الله شهداء الواجب والوطن والأمة الإسلامية لحماية الوطن وشعبه وأرضه بكل فخر انا عربي وافتخر بما قدمتموه في هذا العمل شكرًا لكم".





هنيئآ لهم الشهادة وهنيئا لكم توثيق دور رجالتنا في سيناء جيش مصر شعب #الاختيار



الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه اكتبها لنا يارب.



تدور أحداث مسلسل الاختيار، حول قصة حياة واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

