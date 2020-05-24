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أخبار البلد

يتحدون حظر كورونا.. أهالي المطرية يقيمون صلاة العيد في الشارع

الأحد 24/مايو/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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منار نور- احمد بيسو- ابانوب نبيل
قام عدد من الأهالى بمنطقة المطرية بإقامة صلاة عيد الفطر في الشارع بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف بمنع التجمعات في محيط المساجد والساحات خلال صلاة عيد الفطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المساجد.


وقام أهالي المطرية باصطحاب أطفالهم والصلاة في الشارع ليتجاهلوا تنفيذ تعليمات وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأكدت وزارة الأوقاف على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، وهي ركعتان، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.


وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدرت بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشى فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.
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