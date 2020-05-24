مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-5-2020 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد 24-5-2020، باقي مباريات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا"، والتي تقام مبارياته بدون تواجد الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الألماني:
شالكه - أوجسبورج، الواحدة والنصف ظهرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.
ماينز - لايبزيج ، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.
كولن - دوسلدورف، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
الدوري الكوري الجنوبي:
جيونبك هيونداي موتورز - دانجو، التاسعة والنصف صباحا.
أولسان هيونداي - بوسان آي بارك، الثانية عشر ظهرا.
يذكر أن معظم الدوريات العالمية والعربية متوقفة حاليا، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في الملاعب.