مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-5-2020 والقنوات الناقلة





ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:





الدوري الألماني:





شالكه - أوجسبورج، الواحدة والنصف ظهرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.





ماينز - لايبزيج ، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.





كولن - دوسلدورف، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.





الدوري الكوري الجنوبي:





جيونبك هيونداي موتورز - دانجو، التاسعة والنصف صباحا.





أولسان هيونداي - بوسان آي بارك، الثانية عشر ظهرا.





يذكر أن معظم الدوريات العالمية والعربية متوقفة حاليا، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في الملاعب.

تستأنف اليوم الأحد 24-5-2020، باقي مباريات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا"، والتي تقام مبارياته بدون تواجد الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.