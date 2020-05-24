لمنع التجمعات.. غلق الطرق وغمر الحدائق العامة والمتنزهات بالمياه في البحيرة

قامت إدارة الحماية المدنية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بغمر جميع الحدائق العامة والمتنزهات بالمياه منعا لأى تجمعات للمواطنين فى الأماكن العامة خلال فترة الحظر بإجازة عيد الفطر المبارك.





ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأكدت المهندسة سلوى زكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية أنه تم التنسيق مع رجال الدفاع المدني، لأعمال غمر الحدائق العامة بالمياه، منعا لأى تجمعات فى الأماكن العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك مشيرة إلى غلق كل مداخل ومنافذ المركز والمدينة من خلال أكمنة رجال الشرطة لمنع كسر حظر التجول.

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وأشارت إلى متابعة فريق العمل بإدارة الأزمات بإشراف سامى شرف من خلال حملة ليلية لمتابعة جميع الحدائق العامة بالمدينة والتأكيد على الغلق التام، ومتابعة غمر جميع الحدائق بالمياه بالاشتراك مع فرق الحماية المدنية بالمركز.

وناشدت جميع المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، والبقاء بالمنزل بقدر المستطاع، حرصا على سلامة وأمن الجميع، مشيدة بالالتزام بحظر التجول وغلق المحال والكافتريات وسط إجراءات أمنية مشددة على تطبيق القانون ضد المخالفين.