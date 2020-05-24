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مرأة

الكعك أعلاها.. السعرات الحرارية لـ حلويات العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 11:15 ص
الكحك و البسكويت
الكحك و البسكويت
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رشا عوني
حلويات العيد من أهم طقوس الاحتفال بيعد  الفطر منذ سنوات طويلة، فيحرص الجميع على شراء الكحك والبسكويت والبيتي فور، والبعض الأخر يفضلن إعدادهم في المنزل تلك العادة القديمة التي تمنحنا بهجة العيد كل عام.

السعرات الحرارية في الكحك والبسكويت وبقية حلويات العيد، قد تمنعك من الإفراط في تناولها ، خاصة أصحاب الوزن الزائد، والذين تميل أسادهم للزيادة بشكل سريع بعد تناول مثل هذه الحلويات . 


وقبل تناول حلويات العيد والإفراط بها، تعرف على السعرات الحرارية للكحك والبسكويت والبيتي فور و الغريبة، كما قدمها الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية لـ صدى البلد : 

السعرات الحرارية في الحكك : من 200 إلى 250 سعر حراري للواحدة حسب حجمها
السعرات الحرارية في البسكويت : من 50 إلى 90 سعر حراري
السعرات الحرارية في الغريبة : 155 سعر حراري
السعرات الحرارية في البيتي فور : من 80 الى 90 سعر حراري . 
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