الكعك أعلاها.. السعرات الحرارية لـ حلويات العيد





السعرات الحرارية في الكحك والبسكويت وبقية حلويات العيد، قد تمنعك من الإفراط في تناولها ، خاصة أصحاب الوزن الزائد، والذين تميل أسادهم للزيادة بشكل سريع بعد تناول مثل هذه الحلويات .













السعرات الحرارية في الحكك : من 200 إلى 250 سعر حراري للواحدة حسب حجمها

السعرات الحرارية في البسكويت : من 50 إلى 90 سعر حراري

السعرات الحرارية في الغريبة : 155 سعر حراري

السعرات الحرارية في البيتي فور : من 80 الى 90 سعر حراري .