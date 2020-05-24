روسيا: قفزة في الوفيات وتسجيل أقل حصيلة للإصابات بـ كورونا منذ أول مايو

أعلنت السلطات الصحية في روسيا ، اليوم، الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسجلت روسيا، أقل حصيلة يومية في الإصابات ب فيروس كورون ا "كوفيد-19" منذ مطلع الشهر الجارى، مع تسجيل قفزة جديدة في حصيلة الوفيات.





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وأعلنت السلطات تسجيل 8599 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 344481.





ووصلت الوفيات جراء كورونا إلى 3541 حالة وفاة، بعد تسجيل 153 ضحية جديدة.





وتماثل 5363 مصابا للشفاء من فيروس كورونا في روسيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 113299 شخصا.