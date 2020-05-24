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أخبار العالم

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر.. ويشيد بمساهمتهم في نشر السلام بالبلاد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:19 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رسالة تهنئة لمسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك.

ووفقًا لبيان الكرملين، أشاد بوتين بمساهمة الأمة الإسلامية بروسيا في صيانة السلام بين القوميات والوفاق الأهلي في المجتمع.

وتوجه بالتهنئة بمرور شهر رمضان الذي له معنى روحي خاص عند كل الصائمين، حيث يساهم في تطهير المسلمين من الذنوب الأخلاقية والإنسانية عبر تحسين الذات والعبادة المستمرة.

وأكد أن الصلاة ليست كافية لهذا الأمر، بل أيضا يجب إظهار الدعم والانتباه لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والرعاية.

وأوضح أن المسلمين الروس يقومون الآن بتعليم أولادهم تقاليدهم التاريخية والثقافية والدينية التي ورثوها عن آباءهم وأجدادهم، ويشاركون بنشاط في حياة البلاد ويقدمون مساهمة لا تقدر بثمن في الحفاظ على السلام بين الأعراق والوئام المدني في المجتمع، وتعزيز مؤسسة الأسرة وتعليم الشباب.

ودعا رجال الدين المسلمين والمنظمات الدينية إلى التعاون في ظل ظروف انتشار وتفشي فيروس كورونا، والعمل على الحفاظ على حياة وصحة الناس.
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