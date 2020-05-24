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أخبار العالم

بعد غياب 3 أسابيع.. زعيم كوريا الشمالية يعود إلى الظهور مجددا.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:44 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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شيماء مصطفى
عاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى الظهور مجددا، بعد غياب ثلاثة أسابيع، وذلك لمناقشة تطوير القدرات النووية ووضعها في "حالة تأهب قصوى".

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، اختفى زعيم كوريا الشمالية لمدة 20 يوما الشهر الماضي قبل أن يظهر في 1 مايو في افتتاح مصنع للأسمدة تم بناؤه حديثا قبل أن يختفي مرة أخرى عن الجمهور، وسط تكهنات حول صحته.


ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صورا لـ كيم جونج أون وهو يتحدث في مؤتمر للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، حيث بحث خطوات عسكرية مهمة، وإجراءات تنظيمية وسياسية، لتعزيز القوات المسلحة والردع النووي للبلاد.

وبرغم تلك الصور، ذكرت صحيفة "صن" أنه لم يتم التحقق من الصور بشكل أكثر، خاصة مع التكهنات التي تفيد بتدهور صحة كيم جونج ووفاته.


ومنذ أول مايو، وتنقل وسائل الإعلام الحكومية بكوريا الشمالية، عددا من القصص حول إرسال كيم أو تلقيه رسائل عامة أو دبلوماسية، لكنها لم تنشر له صورا لحضوره أحداث عامة.

بعد غياب 3 أسابيع.. زعيم كوريا الشمالية يعود إلى الظهور مجددا.. شاهد
بعد غياب 3 أسابيع.. زعيم كوريا الشمالية يعود إلى الظهور مجددا.. شاهد
بعد غياب 3 أسابيع.. زعيم كوريا الشمالية يعود إلى الظهور مجددا.. شاهد
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