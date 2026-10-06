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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المعلمين: روح أكتوبر يجب أن تتحول إلى عمل وبناء

خلف الزناتي - نقيب المعلمين
خلف الزناتي - نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن روح انتصارات أكتوبر المجيدة يجب ألا تظل مجرد ذكرى تاريخية، وإنما تتحول إلى قيمة وطنية حاضرة في العمل والتعليم والإنتاج والبناء، مشددًا على أن أعظم تكريم لتضحيات أبطال القوات المسلحة وشهداء الوطن هو مواصلة العمل الجاد من أجل بناء مصر قوية وقادرة على حماية مقدراتها وتحقيق تطلعات شعبها.

وثمنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، الرسائل الوطنية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن كلمات الرئيس استحضرت المعاني التي جسدها نصر أكتوبر، وفي مقدمتها قوة الإرادة المصرية، والتمسك بكل شبر من أرض الوطن، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للعبور نحو المستقبل.

وأشارت النقابة إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لا تفرط في أرضها، وأن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة الوطنية، يمثل رسالة مهمة للأجيال الجديدة بضرورة معرفة تاريخ وطنهم والاعتزاز بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم من أجل استعادة الأرض والكرامة.

وقال الزناتي إن الإرادة والعمل والإيمان بقدرة المصريين على الإنجاز وصناعة المستقبل، تمثل من أهم دروس نصر أكتوبر، مؤكدًا أن استلهام روح النصر في مسيرة البناء والتنمية يعد امتدادًا حقيقيًا للتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة وشهداء الوطن.

وأوضح نقيب المعلمين أن تأكيد الرئيس السيسي على ارتباط المصريين بنهر النيل يمثل رسالة مهمة للأجيال الجديدة بضرورة إدراك قيمة النهر باعتباره شريان الحياة ومصدرًا أساسيًا لأمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن الحفاظ على موارد مصر المائية مسئولية وطنية، بما يعزز لدى الأجيال الجديدة ثقافة الحفاظ على مقدرات الدولة وصون حقوقها.

ثوابت الموقف المصري الداعم لفلسطين 

وثمن الزناتي تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، وأن دور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار يعكس مسئوليتها العربية والإقليمية.

وشدد نقيب المعلمين على أهمية اضطلاع التعليم بدوره في تعريف الطلاب بالقضايا الوطنية والقومية، وترسيخ قيم التضامن الإنساني والتمسك بالحقوق والعدل والسلام، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه وأمته.

وأضاف أن المدرسة المصرية يجب أن تظل واحدة من أهم المؤسسات التي تحافظ على الذاكرة الوطنية، وأن تدريس تاريخ أكتوبر ينبغي أن يقدم للطلاب الدروس التي صنعت النصر، وفي مقدمتها التخطيط والانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسئولية والثقة في قدرة المصريين على تجاوز أصعب التحديات.

وأكد الزناتي أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر يمثل فرصة لإعادة التأكيد على أهمية بناء وعي الطلاب بتاريخ الدولة المصرية، وتعريفهم بالمراحل التي مرت بها البلاد وصولًا إلى النصر، وما سبق ذلك من تضحيات وجهود وطنية، حتى يدرك الطالب أن الحفاظ على الوطن مسئولية مشتركة، وأن قوة الدول لا تقوم فقط على ما تملكه من إمكانات، وإنما على وعي أبنائها وقدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل من أجل المستقبل.

وأشار إلى أن المعلم يمثل خط الدفاع الأول عن وعي طلابه، من خلال ما يقدمه داخل الفصل من معرفة وقيم وسلوكيات، مؤكدًا أن بناء شخصية الطالب المصري القادر على التفكير وتحمل المسؤولية والاعتزاز بوطنه يمثل امتدادًا حقيقيًا لرسالة أكتوبر.

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة ضرورة للحفاظ على مكتسبات الوطن، حتى يعرف الطالب قيمة أرضه وتاريخه، ويدرك أن مستقبله يرتبط بقدرته على العمل والعطاء واحترام مؤسسات الدولة والقانون.

واختتم نقيب المعلمين بتقديم خالص التهنئة للرئيس السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، وأبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، والشعب المصري، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر سيظل نموذجًا لقدرة المصريين على تجاوز الصعاب عندما تتوحد الإرادة، وأن رسالة النصر ستبقى حاضرة في وجدان الأجيال ومحفزًا دائمًا للعمل والبناء والحفاظ على الوطن.

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