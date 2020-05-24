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أخبار العالم

صفحة مزورة تنتحل سبق السعودية.. وتنشر شائعة بشأن استئناف صلاة الجماعة بالمساجد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:15 ص
المسجد الحرام
المسجد الحرام
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شيماء مصطفى
نفت صحيفة "سبق" السعودية، ما تداولته صفحة انتحلت شعارها، ونشرت خبرا بشأن صدور قرار باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارًا من الخامس من شوال.

ووفقًا للصحيفة السعودية، لا تزال المملكة مستمرة في تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة عدم صدور أي أوامر أو قرارات بهذا الشأن.

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وأكدت "سبق" عدم علاقتها بالمنشور المتداول، مشيرة إلى أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة في النشر والنقل.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية حذَّر من تداول الشائعات، داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر.
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