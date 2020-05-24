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أخبار العالم

بارتداء الكمامات.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرم المكي.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 09:04 ص
صلاة عيد الفطر من
صلاة عيد الفطر من داخل الحرم المكي
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قسم الخارجي
أدى عدد قليل من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك داخل الحرم المكي، مع الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخطب إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام قائلًا: عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام، والقيام، وسائر الطاعات، فهذا يوم من أيام الله المباركة، إنه عيدنا أهل الإسلام. 

وأوضح بن حميد خلال خطبة العيد اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه "سمي عيدًا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده، بالبر، والإحسان، والإنعام، وتوالت نفحات ربنا في أيام دهرنا، فعم الوجود بره، ولطفه، ورحمته، وغفرانه، والعسر بفضل الله لا يدوم، والشدة لا تطول، والليل يعقبه الصباح، والصبر عبادة، والرضا إيمان، والدعاء يرفع الهموم، الله أكبر، فهو يستر العيوب، والله أكبر، وهو يدفع الكروب.

ورفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: "إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في معالجة آثار جائحة كورونا سائلين الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات".
بارتداء الكمامات.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرم المكي.. صور
بارتداء الكمامات.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرم المكي.. صور
بارتداء الكمامات.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرم المكي.. صور
بارتداء الكمامات.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرم المكي.. صور
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