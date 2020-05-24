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أخبار العالم

روسيا تسجل 8599 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتخطى 344 ألف حالة

الأحد 24/مايو/2020 - 10:33 ص
كورونا
كورونا
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ا ش ا
 أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس " كورونا" تسجيل 8599 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344 ألفا و481 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الأحد، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة من مناطق البلاد، مشيرا إلى تسجيل 2516 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، وهي أقل زيادة يومية للحالات منذ نهاية شهر أبريل الماضي.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 862 إصابة في ضواحي موسكو و384 في مدينة سانت بطرسبرج في شمال روسيا. 

ولفت المركز الروسي في بيانه إلى تسجيل 153وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 3541 حالة وفاة..موضحا أن 5363 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 113 ألفا و 299 حالة.
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