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رياضة

شوبير: لاعب بمنتخب مصر نصب على الجوهري للمشاركة في مونديال 90.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 11:21 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل، قبل مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 1990.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "قبل بطولة كأس العالم 1990، أحد لاعبي منتخب مصر أقنع الجهاز الفني أنه محترف في أوروبا، وأنه يقدم مستويات مميزة، وبالفعل شارك مع منتخب مصر في مونديال 90".

وأضاف أن هذا اللاعب لم يكن محترفا في النادي الأوروبي الذي قال للجهاز الفني بقيادة محمود الجوهري عنه.

ورفض أحمد شوبير الكشف عن اسم اللاعب، الذي كذب على الجهاز الفني لمنتخب مصر، من أجل المشاركة في مونديال 90.

يذكر أن أحمد شوبير كان ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم 1990.
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