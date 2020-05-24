أول أيام عيد الفطر.. خلو الحدائق والمتنزهات والميادين من الناس بالغربية.. فيديو

شهدت الغربية صباح اليوم، الأحد، أول أيام عيد الفطر إغلاق الحدائق والكورنيش والمنتزهات العامة وخلو الشوارع الرئيسية والميادين العامة من المارة للوقاية من أخطار تفشي عدوى كورونا المستجد.









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وحرصت الأسر وعائلات الغرباوية على الالتزام والتواجد داخل المنزل وعدم الخروج منعا للاختلاط والتزاما بدعوات الحكومة بتطبيق العزل المنزلي وتأمين أرواح المواطنين وأطفالهم وذويهم من أخطار تفشي المرض المذكور.









وكان ديوان محافظة الغربية أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال تحدث خلال إجازة عيد الفطر.









وشدد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، على تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشات والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع جميع تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.









ووجه المحافظ برفع كفاءة ودهان البلدورات للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية، واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، والسماح لمحلات الحلوى بفتح منافذ بيع خارج محلاتهم بالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن، على أن يتم بيع منتجات ذات أوزان وأسعار محددة ومختلفة لضمان سرعة أداء الخدمة، مع ضمان الالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد.





وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن علي التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنين خلال فترة عيد الفطر، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعى النيل وفروعه، وحظر دخول مواطني المحافظات الأخرى إلى محافظة الغربية خلال عيد الفطر ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات ( المحلات العامة – بيع المواد الغذائية – المجازر – المحلات التجارية والأسواق – مستودعات الغاز – محطات الوقود ..) .

يذكر ، أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في الأماكن الأتية :-