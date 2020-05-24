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فن

روجينا تشارك جمهورها بصورة مع زوجها وبسمة وهبة

الأحد 24/مايو/2020 - 02:40 م
روجينا
روجينا
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سيد احمد
نشرت الفنانة روجينا صور لها مع زوجها الفنان أشرف زكى والإعلامية بسمة وهبة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: 

انتي لازم تاخذي دور بطوله رمضان جاي ومخرج محمد سامي بلازم ينفذ ده
كل عام وانتي بخيرر يا عُمري
بصراحه برافو برافو برافو اتمنى لكم نجاح ديما


وتشارك روجينا في سباق الدراما الرمضانية 2020 ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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