الدوري الألماني .. لايبزيج يدك شباك ماينز بثلاثية في الشوط الأول.. فيديو





جاءت أهداف لايبزيج عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 11، ويوسف بولسن في الدقيقة 23، ومارسيل سابيستر في الدقيقة 36.





وسيطر فريق لايبرزيج على مجريات المباراة بنسبة 65%، مقابل 35% لصالح فريق ماينز.





يذكر أن فريق لايبزيج اكتسح ماينز بنتيجة 8 - 0، في مباراة الدور الأول بالدوري الألماني.





ويحتل لايبزيج المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد ماينز في المركز الت 15 بـ 27 نقطة.

تقدم فريق لايبزيج على نظيره ماينز بثلاثة أهداف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني.