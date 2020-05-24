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رياضة

الدوري الألماني .. لايبزيج يدك شباك ماينز بثلاثية في الشوط الأول.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 04:33 م
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
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محمد السعيد
تقدم فريق لايبزيج على نظيره ماينز بثلاثة أهداف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني.

جاءت أهداف لايبزيج عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 11، ويوسف بولسن في الدقيقة 23، ومارسيل سابيستر في الدقيقة 36.

وسيطر فريق لايبرزيج على مجريات المباراة بنسبة 65%، مقابل 35% لصالح فريق ماينز.

يذكر أن فريق لايبزيج اكتسح ماينز بنتيجة 8 - 0، في مباراة الدور الأول بالدوري الألماني.

ويحتل لايبزيج المركز الخامس في  جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد ماينز في المركز الت 15 بـ 27 نقطة.
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