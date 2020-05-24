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رياضة

الدوري الألماني .. سوبر فيرنر يقود لايبزيج لاكتساح ماينز بخماسية.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 05:41 م
فيرنر
فيرنر
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محمد السعيد
اكتسح فريق لايبزيج الألماني نظيره ماينز بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الألماني.

وأنهى لايبزيج الشوط الأول متقدما على ماينز بثلاثية نظيفة، عن طريق  تيمو فيرنر في الدقيقة 11، ويوسف بولسن في الدقيقة 23، ومارسيل سابيستر في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، عاد فيرنر وأحرز هدفي لايبزيج الرابع والخامس في الدقيقة 48، و75، لينجح بذلك فينر في تسجيل "هاتريك".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز لايبزيج على ماينز بنتيجة 8 - 0.

وبهذا الفوز رفع لايبزيج رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد ماينز عند النقطة  27 في المركز الـ 15.


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