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محافظات

بشاير العيد .. خروج آخر الحالات المصابة من مستشفى العزل بإسنا

الأحد 24/مايو/2020 - 05:50 م
الطاقم الطبي
الطاقم الطبي
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منصور ابوالعلمين
أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بـ الوادي الجديد تعافي وخروج آخر الحالات المصابة من مستشفى العزل بإسنا ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ٣٠ حالة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إنه جرى توفير أكثر من 50 ألف كمامة لطرحها بالمنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحا أنه يحظر دخول المنشآت والمصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

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وأهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمنع التجمعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والوعي بالدور إلهام لأسلوب التباعد الاجتماعي في تقليل أعداد الإصابات وإلى مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائي، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.


من جانب آخر تعرضت محافظة الوادي الجديد لعواصف ترابية ضربت أغلب مدن وقرى المحافظة مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ.
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