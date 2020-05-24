AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

الأحد 24/مايو/2020 - 06:03 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
محمد عبد الحليم
أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام أحد مصانع الأسمنت اتجاه بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .

إقرا أيضا : 

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم «أحمد سيد صالح 25 سنة، طالب، مصابا بجرح قطعي بالوجه 4 سم، منى خيري أحمد 30 سنة، ربة منزل، كرولس شحاتة خلف 22 سنة طالب، حسن حمدي حسن 26 سنة عامل، خلود محمد هارون 4 سنوات، خالد محمد هارون 5 سنوات، هشام هاشم إبراهيم 39 سنة، هشام فواد البساوي 57 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم».

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

ترشيحاتنا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية لـ 72560 حالة

عبد الناصر في الحسين والسادات في جبال سيناء.. كيف قضى رؤساء مصر صلاة العيد؟

طاغوت الفيزياء.. أحمد العوضي يعلق على مسلسل الاختيار

طبيب يصدم الشعب الإنجليزى.. عقار كورونا البريطاني ناجح بنسبة 50%

العيد فرحة.. إطلاق التكبيرات والأغاني الوطنية.. سيارة تجوب الشوارع بالإسماعيلية احتفالا بالعيد

غمة كورونا ستنكشف.. 7 أمور تنجيك من الفيروس يجهلها كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لياسمين عبد العزيز رفقة أحمد العوضي

بسيطة وغير مكلفة.. 10 صور تبرز جمال إطلالات زوجة محمد رمضان

بفستان جديد .. أصالة تستعرض جمالها في عيد الفطر