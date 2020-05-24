بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام أحد مصانع الأسمنت اتجاه بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .





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وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم «أحمد سيد صالح 25 سنة، طالب، مصابا بجرح قطعي بالوجه 4 سم، منى خيري أحمد 30 سنة، ربة منزل، كرولس شحاتة خلف 22 سنة طالب، حسن حمدي حسن 26 سنة عامل، خلود محمد هارون 4 سنوات، خالد محمد هارون 5 سنوات، هشام هاشم إبراهيم 39 سنة، هشام فواد البساوي 57 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم».



