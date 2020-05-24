رسوب 2035 طالبا في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة بسبب الأبحاث.. والتعليم: امتحانات الدور الثاني 21 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه وفقا لـ نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، يبلغ عدد الطلاب الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادي وصل إلى 2035 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.





وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن هؤلاء الطلاب سيدخلوا امتحان الدور الثاني المقرر عقده يوم 21 يونيو 2020.





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وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، كشفت عن قيام عدد (153020) طالب وطالبة بـ تسليم المشروعات البحثية المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني ، من أصل 155055 طالب وطالبة .





أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أن امتحانات الدور الثاني سوف تعقد لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية الذين لم يحصلوا على 50% في البحث ، وكذلك الطلاب الذين لم يقدموا مشروع بحثي. وكانت قد





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الدور الثاني سوف تعقد اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية، على أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع.





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.





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كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول.





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