AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

امتحان واحد متعدد التخصصات .. الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 21 يونيو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:29 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســــمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة للمديريات ، بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب ، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الاعدادية.

حيث أوصت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته لجميع المديريات التعليمية  بأنه في ضوء موافقة الدولة على عقد الامتحانات العامة اعتبارا من 21 يونيو 2020 ، وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب ، لابد من الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21 يونيو 2020 وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام التام على كافة المستويات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تستعد المديريات لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21 يونيو وفقا لظروف كل مديرية وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ستقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة ورقية من قرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية ، بالاضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا ، وذلك لاعتبارها اوراق امتحانية رسمية ، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم اعلان نتائج العام الدراسي أسوة بما هو متبع كل عام ، للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، وتعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين ادوا الامتحان ورقيا و إلكترونيا معا بعد الانتهاء من التقدير الالكتروني.
امتحان واحد متعدد التخصصات .. الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 21 يونيو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان رسمي جديد من التعليم يشرح آليات تقييم الطلاب المصريين في الخارج

خطاب عاجل للمديريات.. ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن المشروعات البحثية اليوم؟

التعليم تتصدى لبيزنس المتاجرة بالمشروعات البحثية.. فصل أي معلم يستغل الظروف الحالية لبيع الأبحاث والدروس الخصوصية.. وعقد اختبارات شفوية لمناقشة الطلاب في أبحاثهم.. ومعاقبة أصحاب الأبحاث المنقولة

التعليم : تجهيز قائمة بأسماء الطلاب أصحاب الأبحاث المتطابقة .. وتعليق نتيجتهم لحين اتخاذ اللازم

المدارس تستعد لاستلام الأبحاث.. منح الطالب ما يثبت انتهاء عملية التسليم بمدرسته.. فرق خماسية من المعلمين للتصحيح.. والتقييم بـ اجتياز أو عدم اجتياز.. وتعليق نتائج أصحاب المشروعات المتطابقة

نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

ترشيحاتنا

للا فضة: نجاحى فى البرنس مش صدفة.. ولم أدخل الفن بالواسطة

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار علب كعك العيد..فيديو

بعد تجاربها على الفئران والقردة.. تايلاند تعلن خروج لقاح كورونا العام المقبل

موجة ثانية قادمة.. مذكرة مسربة من البنتاجون تتوقع استمرار كورونا حتى 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا سيينا 2021.. تعرف على مواصفات السيارة بعد انطلاقها رسميًا.. صور

بجمبسوت جلد.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة..صور

شاهد.. إصدار رعد المحدود من فورد رينجر.. صور