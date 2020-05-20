امتحان واحد متعدد التخصصات .. الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 21 يونيو

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة للمديريات ، بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب ، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الاعدادية.





حيث أوصت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته لجميع المديريات التعليمية بأنه في ضوء موافقة الدولة على عقد الامتحانات العامة اعتبارا من 21 يونيو 2020 ، وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب ، لابد من الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21 يونيو 2020 وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية .





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام التام على كافة المستويات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا





اقرأ ايضا | ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الخامسة لتنسيق قبول رياض الأطفال بمدارس القاهرة



كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تستعد المديريات لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21 يونيو وفقا لظروف كل مديرية وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ستقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة ورقية من قرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية ، بالاضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا ، وذلك لاعتبارها اوراق امتحانية رسمية ، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.



