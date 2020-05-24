التخطيط : 2569 مشروعا في 4 محافظات باستثمارات تريليون و76 مليار جنيه من يوليو 2018 حتى يونيو 2021

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عن التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال القترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021. وبلغت 2569 مشروعا فى 4 محافظات باستثمارات تريليون و76 مليار جنيه.
اقرأ أيضا:
المالية تستعد لتطوير الجهاز الإداري بالموازنة.. برامج للتدريب.. ميكنة الخدمات الحكومية.. وتعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق
المالية تستعد لتطوير الجهاز الإداري بالموازنة.. برامج للتدريب.. ميكنة الخدمات الحكومية.. وتعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق
وقالت الوزارة في منشور لها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتصدر محافظة بورسعيد، باقي محافظات الجمهورية، بعدد مشروعات 270 مشروعًا بتكلفة 357 مليار جنيه.
وتابعت الوزارة : تليها محافظة القاهرة، بعدد مشروعات 1204 مشروعات بتكلفة كلية حوالي 343 مليار جنيه ثم محافظة الجيزة، بعدد 685 مشروعًا بتكلفة 242 مليار جنيه.
وجاءت محافظة الاسكندرية بعدد 410 مشروعات بتكلفة 134 مليار جنيه.