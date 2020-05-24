عمره 1100 عام.. لغز بروش فضي سيظل غامضا إلى الأبد

لم يتمكن علماء الآثار من اكتشاف لغز (بروش) قديم يصل عمره إلى 1100 عام، تم العثور عليه في حمولة شاحنة قبل عام ومنذ ذلك الوقت يعتقد أنه لغز لن يتم التوصل إلى إجابته ابدا.









ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد تم اكتشاف القرص الفضي (البروش) ويرجع عمره إلى أواخر القرن التاسع، وتم اكتشافه العام الماضي ولكن حتى الآن لم يتمكنوا من معرفة أصول هذه القطعة المعدنية، ولكن قال المتحدث الرسمي بالمتحف البريطاني إن هذا الاكتشاف له اهمية وطنية.









اقرأ أيضا| القبض على زوجين ايرانيين بسبب تبادل القبلات على فيسبوك



