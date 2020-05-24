AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي خطاب تهنئ جمهورها بعيد الفطر.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة إنجى خطاب، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". 


وظهرت فى الصورة من داخل سيارتها وهى تهنئ جمهورها بعيد الفطر.


وكتبت معلقة على الصورة :" عيد سعيد".


اقرأ ايضا: 


نالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:


عيد سعيد عليكي وعلى اسرتك 

عيد سعيد ودايما موفقة

كل سنة وانتى بخير


يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.


وعُرض لها مؤخرًا  مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين .

View this post on Instagram

عيد سعيد ⁦❤️⁩

A post shared by engy khattab (@engy.khattab_) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذه الكلمات.. إنجي خطاب تهنئ والدتها في عيد الأم .. شاهد

بـ إطلالة كاجول.. إنجي خطاب تستعرض جمالها على إنستجرام

عاملين إيه في الحظر.. إنجي خطاب تحث جمهورها علي البقاء في المنزل

انجى خطاب تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

بإطلالة ناعمة.. إنجي خطاب تبهر متابعيها على إنستجرام

في الشارع .. إنجي خطاب تتألق بإطلالة كاجوال

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الليبي بشأن العمليات العسكرية.. بث مباشر

مفاجآت كبيرة.. المسماري يكشف تفاصيل العمليات العسكرية في ليبيا خلال 72 ساعة.. فيديو

صيام الست من شوال.. متى الوقت الشرعي لبدء الصوم؟

ضبط شخصين فى الجيزة دعا المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وثبات عدد الوفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 تعليمات لتناول كعك وبسكويت العيد بدون زيادة فى الوزن

من أمام حمام السباحة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار

بالأبيض.. سارة الشامى تتألق بالكاجوال.. شاهد