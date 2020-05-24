إنجي خطاب تهنئ جمهورها بعيد الفطر.. شاهد

نشرت الفنانة إنجى خطاب صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".









وظهرت فى الصورة من داخل سيارتها وهى تهنئ جمهورها بعيد الفطر.









وكتبت معلقة على الصورة :" عيد سعيد".









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نالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:









عيد سعيد عليكي وعلى اسرتك





عيد سعيد ودايما موفقة





كل سنة وانتى بخير









يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.









كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.









وعُرض لها مؤخرًا مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين .



