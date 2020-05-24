الهدوء يسود وسط البلد فى أول أيام العيد.. فيديو

خلت شوارع وسط البلد من المواطنين فى عيد الفطر بعد قرارات الحكومة برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاجراءات الاحترازية فى عيد الفطر





فى أول مره شهدت وسط البلد خلو المواطنين واعتاد المواطنين على الخروج والتنزه فى وسط البلد والاحتفال بالعيد والتنزه على كورنيش قصر النيل اضافة الى ركوب المراكب النيلية.

اقراء ايضا:





ونشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.



