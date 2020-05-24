ليفاندوفسكي يواصل التوهج.. ترتيب هدافى الدوري الألماني بعد نهاية الجولة 27

عاد الدوري الألماني وعادت معه المنافسة والتحديات والأهداف الرائعة.





وواصل النجم الألماني تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج تألقه في مسابقة الدوري الألماني لموسم 2019/2020 ، بعدما سجّل هاتريك في انتصار فريقه على ماينز بخماسية.





واستمر الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مُهاجم بايرن ميونخ فى تألقه هذا الموسم، وسجّل هدفًا في انتصار النادي البافاري على آينتراخت فرانكفورت.









ولم يتمكن الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مُهاجم بوروسيا دورتموند من التسجّيل في هذه الجولة، ليتوقف عند 10 أهداف مع أسود الفستيفال في مُسابقة البوندزليجا.





ويرصد لكم موقع صدى البلد ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية الجولة السابعة والعشرين

1- روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 27 هدفًا.





2- تيمو فيرنر (لايبزيج): 24 هدفًا.





3- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند): 14 هدفًا.



