عودة المنافسات.. ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء الجولة السابعة والعشرين

انتهت منذ قليل الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لـ موسم 2019 /2020، بتعادل فريق كولن بهدفين لمثلهما مع فريق دوسلدورف.





وشهدت هذه الجولة انتصار فريق بوروسيا دورتموند على فولفسبورج بهدفين نظيفين، وفوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدفين.









وتغلب أوجسبورج على شالكة بثلاثية نظيفة، فيما واصل لايبزيج نتائجه المميزة هذا الموسم، وانتصر على ماينز بخماسية نظيفة.





واليكم ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة السابعة والعشرين





1- بايرن ميونخ: 61 نقطة.





2- بوروسيا دورتموند: 57 نقطة.





3- لايبزيج: 54 نقطة.





4- باير ليفركوزن: 53 نقطة.



