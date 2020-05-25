استشاري أسنان بأسوان: ينصح بعدم الإفراط فى تناول كعك العيد

قدم الدكتور محمد البوشى مدير إدارة طب الأسنان الوقائى بمديرية الصحة بأسوان ومدير مركز المدينة لطب الأسنان بعدم الإفراط في تناول حلوى عيد الفطر المبارك مثل الكعك والبسكويت .





وقال الدكتور محمد البوشى بأن الإهتمام بغسل الأسنان بالفرشاة عقب كل وجبة للحفاظ علي صحة وسلامة الأسنان نظرًا لوجود لزوجة عالية فى حلوى العيد مما يجعلها تترسب على الأسنان ويؤدى إلى حدوث التسوس .





وأكد محمد البوشى على أهمية التنوع فى تناول الخضروات في الوجبات المختلفة لأهميتها الكبيرة فى الحفاظ علي سلامة الأسنان بشكل خاص وعلى الصحة العامة للإنسان بشكل عام ، كما أن الخضروات ترفع من مناعة الجسم تجاه الأمراض المختلفة .





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وأشار البوشى عدم إستخدام فرشاة الأسنان لمدة تزيد عن ثلاثة شهور وتغييرها بفرشاة جديدة عقب إنتهاء هذه المدة لضمان تنظيف الأسنان بشكل جيد وعدم إنتقال البكتريا ، كما يجب إستعمال معجون الأسنان الذي يحتوى على الفلورايد .





وتابع مدير إدارة طب الأسنان الوقائى بإستخدام خيط الأسنان مرة يوميًا ويفضل أن تكون بعد الوجبة الرئيسية ، والحرص على زيارة طبيب الأسنان مرتين سنويًا حتى وإن لم هناك معاناة من أى مشكلة أو ألم فى الأسنان .



