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أخبار البلد

وزير الزراعة يهنئ الإعلاميين بحلول عيد الفطر المبارك

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:21 ص
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
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صدي البلد
يتقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتهنئة إلى رجال الصحافة والاعلام الذين يقوم بمتابعة وتغطية اخبار الوزارة مشيدا بالجهود المتميزة التي يبذلونها من أجل تسليط الضوء على إنجازات ونشاط وزارة الزراعة وإظهارها إلى الرأي العام ومتنميا للجميع دوام الصحة والعافية وأن يعيد الله علينا وعلى بلدنا مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات".

وان تكون مصر دائما واحة للامن والأمان وفي تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حفظ الله مصر وشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية وقيادتها المخلصة من كل سوء.

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