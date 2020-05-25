ولي العهد السعودي يهنئ منسوبي وزارة الدفاع بعيد الفطر

تقدم ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، بالتهنئة إلى منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وجاءت هذه التهئنة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.





ووفقا لوكالة الانباء السعودية، عبر ولي العهد السعودي عن تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة.





وقال: "فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول ، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة".





فيما نقل رئيس هيئة الأركان في الجيش السعودي الفريق أول ركن فياض الرويلي، تهنئته منسوبي القوات المسلحة السعودية إلى العاهل السعودي وولي عهده.