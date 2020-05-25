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أحمد صلاح حسني: نبرة صوتي في مسلسل الفتوة جت بالصدفة وأنا بصوّر | فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:30 ص
أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى
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نورهان رأفت
قال الفنان أحمد صلاح حسني ، إن شخصية "عزمي" التي أداها في مسلسل الفتوة، من أفضل التجارب الفنية التي خاضها، بالإضافة إلى الراحة النفسية التي أحس بها مع طاقم العمل. 

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسني خلال لقائه على قناة الحياة، أن مخرج العمل كان له دور كبير في نجاح العمل، "فهو مستمع جيد، ويأخذ بآراء الفنانين، في تعديلات شخصياتهم". 

وأشار حسني إلى أن نبرة صوته في مسلسل الفتوة، كانت صدفة أثناء التصوير، وكان لابد من أن تكون نبرة صوته حادة، نظرًا لأنه الفتوة والمسيطر على حي الجمالية. 

وأوضح حسني أن الديكور وملابس العمل كان مخططا لها جيدًا لملامح كل شخصية بالمسلسل، سواء من ناحية تفاصيل الملابس، أو الديكور الذي يحيط بالشخصية.

وتابع أن "النبوت" كانت قيمته عالية في الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث المسلسل، فكانت بمثابة هدايا قيمة يتهادى بها الفتوات.
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