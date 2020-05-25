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حوادث

اِعرف حالة المرور على الدائري والطرق الصحراوية ثاني أيام عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والطريق الدائري بكامل قطاعاته بالقاهرة والجيزة والقليوبية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت المصادر إن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية تامة على كافة الأنحاء، حيث تستقر الحركة المرورية على مناطق المعادي والقاهرة والجديدة وصولا لمناطق السلام والمرج حتى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

كما يشهد الطريق سيولة مرورية تامة على مناطق مسطرد وإمبابة حتى التقاطع مع محور 26 يوليو ومناطق صفط اللبن حتى محور المريوطية.

وتستقر الحركة المرورية على محور المريوطية ومناطق الكونيسة والمنيب وصولا لمناطق كورنيش النيل.

بينما يشهد طريقا القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي سيولة مرورية تامة بدون أي تأثير على الحركة المرورية.

وتستقر الحركة المرورية على طرق القطامية - العين السخنة، والسويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، والواحات، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وسفاجا - قنا، والقصير - مرسى علم.
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