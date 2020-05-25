الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف قرار إيقاف إصدار التراخيص وبناء المساكن

اعلنت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية انها ستضطلع بإتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ وزارة التنمية المحلية بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن والتعامل الحاسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وذلك فى إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.





ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.