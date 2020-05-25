جهاز القاهرة الجديدة يشكل مجموعة طوارىء لمتابعة سير العمل بالمرافق العامة خلال إجازة عيد الفطر



كما وجه المهندس أمين غنيم ، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بــ كما وجه المهندس أمين غنيم ، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بــ المرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.





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وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، على مواصلة الجهود المبذولة فى تطهير وتعقيم مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة ( الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية ).



كما شدد المهندس غنيم، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كل فى نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن، للتعامل مع كل من تسول له نفسه تنفيذ مخالفة فى البناء أو اى نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.



كما تم وضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.