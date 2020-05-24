بينها القاهرة الجديدة وأكتوبر.. تخصيص 8 مقار للشهر العقاري بالمدن الجديدة

قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تخصيص 8 مقار للشهر العقارى بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – أسيوط الجديدة – الفيوم الجديدة – خليج السويس).
وأوضحت فؤاد في تصريحات لها، انه جاري حاليا التنسيق مع مندوبى الشهر العقارى، لتوفير مقار للشهر العقارى بباقى المدن الجديدة.
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وأشارت نائب الوزير لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لربط الشهر العقارى بشبكة معلومات أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ التفعيل.
جاء ذلك لتبادل البيانات مع الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.
وأكدت أن التسجيل العقارى يهدف لضمان حقوق الملكيات، سواءً للجهة المالكة أو المواطن المستفيد، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات، لحث المواطنين على شَهر وتسجيل العقارات الخاصة بهم.