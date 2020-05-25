تركيا تواصل دعم الإرهاب في ليبيا بجلب المرتزقة لدعم السراج

مطار مصراتة الليبي، اليوم الاثنين، عن هبوط طائرتين قادمتين من كشف مصدر في، اليوم الاثنين، عن هبوط طائرتين قادمتين من تركيا ، وعلى متنهما 301 مرتزق سوري، واخرين لا يتحدثون العربية.





وقال المصدر وفقا لتصريحات نقلتها قناة العربية، إن الطائرتين التين اقلتا المرتزقة الى مصراتة ليبيتين، وأنه استطاع تحديد لغة الركاب الذين لايتحدثون العربية على متنهما دون مزيد من التفاصيل.





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مصراتة بعد أن أكد الجيش الوطني الليبي، ليل الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيرا من المرتزقة السوريين بـ ويعقب وصول الطائرتين الىبعد أن أكد، ليل الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيرا من المرتزقة السوريين بـ معسكر اليرموك





أحمد المسماري، عن أن ن القوات الجوية التابعة للجيش استعادت مناطق شاسعة من قبضة ميليشيات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يعيد تموضع فرقه ولم ينسحب من اي معركة. وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي،، عن أن ن القوات الجوية التابعة للجيش استعادت مناطق شاسعة من قبضة ميليشيات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يعيد تموضع فرقه ولم ينسحب من اي معركة.





كما أعلن المسماري سقوط القيادي الارهابي السوري الموالي لتنظيم "داعش" محمد الرويضاني "المكنى بـ أبو بكر الرويضاني"، والذي يقاتل مع ميليشيات الوفاق، وهو أحد أخطر عناصر التنظيم الارهابي الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.





وتواصل تركيا امداد حكومة الوفاق الليبية التي يتزعمها فايز السراج المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ودولة قطر والتنظيمات الارهابية امدادها بالمرتزقة والمسلحين من سوريا وغيرها ودعمهم بالسلاح وفقا لما ذكره تقرير نشره موقع إيطالي في وقت سابق، أنه بتعقب طائرة تضع علامة القوات الجوية الكينية، تم التأكد من أنها تابعة للقوات الجوية التركية، وانها غادرتها إلى ليبيا، حاملة مرتزقة.





وأضاف أن الطائرة ذاتها اجرت عدد من الرحلات من إسطنبول إلى مصراتة، نهاية الاسبوع الماضي من المتوقع تحركها في رحلات أخرى إلى ليبيا.







